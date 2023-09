Paolo Masella, il macellaio del Grande Fratello, non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato Napoli. La città capoluogo della Campania, custode di inestimabili tesori culturali, è stata citata dal neo gieffino come luogo d’Italia privo di storia culturale. Una affermazione quasi paragonabile a una parolaccia.

Durante una chiacchierata con alcuni inquilini, Paolo Masella si è messo a disquisire di cultura artistica d’Italia, rendendosi però autore di un vero e proprio scivolone. Parlando di Napoli, ha infatti detto:

“Napoli è la città tra le più culturali in Italia”, lo ha però incalzato giustamente Massimiliano Varrese. La il giovane macellaio ha continuato:

No, più culturali nel senso che se io ci vado in giro, per me personalmente, non ci vedo tutte… come ti posso spiegare? Non ci vedo il Colosseo, il Circo Massimo…