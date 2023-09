I tatuaggi di Paolo Masella del Grande Fratello: uno è in una particolare parte del corpo, il significato

Paolo Masella è stato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che ieri sera ha avuto accesso nella spiatissima Casa di Cinecittà. In tanti hanno notato il suo look e l’atteggiamento assolutamente anni Novanta, ma non sono mancati i telespettatori che hanno notato i suoi interessanti tatuaggi.

Paolo Masella ed i suoi tatuaggi

Nel primo giorno di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella ha avuto modo di farsi conoscere a partire dai suoi tatuaggi. Il giovane macellaio del tutto fuori dal mondo televisivo (ieri sera in diretta ha fatto intendere di non conoscere neppure Myrta Merlino), parlando con alcune inquiline ha svelato di avere un tatuaggio in un posto particolare del suo corpo.

Si tratta di un tattoo realizzato proprio lì dove non batte il sole: “Sì e lì ho il numero 23. Perché a Roma significa bucio de… colpo di fortuna”, ha svelato il gieffino come riportato dai colleghi di Biccy.it.

Si tratterebbe di una credenza tutta romana che affonda le sue origini nell’antichità. Ovviamente il ragazzo avrà anche altre doti oltre ai suoi tatuaggi già sfoggiati (tranne quello del numero 23, per ovvie ragioni). Li svelerà a breve?