Paolo Masella è il primo concorrente NIP del Grande Fratello. 25 anni, macellaio di Roma che non ha mai visto nemmeno una puntata del reality show e sogna di far smettere di lavorare la sua mamma.

Paolo Masella, chi è il concorrente NIP del Grande Fratello

Paolo è single ed è molto legato a sua madre: “Voglio fare il Grande Fratello per mamma, per non farla lavorare. Deve dormire, rilassarsi, viaggiare. Io raramente guardo la tv, mi sveglio alle 5.30 del mattino e torno alle 11. Chi ha il tempo di guardare la tv”.

Il nuovo concorrente ha confessato pure di amare moltissimo i viaggi e non guarda la TV ed usa pochissimo i social.

Signorini, durante la sua intervista di Verissimo, aveva già parlato di Paolo:

Alcuni hanno tanti follower ma è ovvio. Per lavoro alcuni di loro li usano ma non vivono per i social ma abbiamo tanti altri concorrenti tipo, c’è un macellaio giovanissimo ed ha 23 anni e non conosce Instagram perché devo lavorare. Ed è meraviglioso e bello come il sole.