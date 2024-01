L’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello, invece di addolorare gli attuali concorrenti, ha avuto modo di far emergere il vero lato del carattere di alcuni di loro (la maggior parte), tra mancanza di empatia e orrendi atteggiamenti di relax inappropriati. Paolo Masella, per esempio, nelle ultime ore ha fatto infuriare il web.

Paolo Masella, la frase che non passa inosservata su Beatrice

Vittorio Menozzi è uno dei pochi concorrenti che ha preso molto male l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello. Ed infatti, parlando con Masella ha detto la sua.

“E’ stato un inizio anno un po’ così”, ha svelato Vittorio. Paolo ha risposto: “Bello eh?”. Pronta la replica del modello: “Insomma…” e Masella ha concluso: “Vabbè, vedila per te”.

Personalmente credo che questa mancanza di attenzioni per il dolore altrui sia raccapricciante e disgustosa.

vittorio “è stato un inizio anno un po’ così” paolo: “bello eh?” vittorio: “insomma…” paolo: “vabbè, vedila per te”

Premettendo che fanno quasi tutti schifo, ma a me uno che fa arrabbiare tantissimo è anche Paolo, che si riempie tanto la bocca di rispetto, e si mette in mezzo per fare il difensore degli amici suoi, e poi eccolo a fare i fischi a tavola. #grandefratellopic.twitter.com/9i6pNhmnC0

— 🍭 (@emii_twtt) January 4, 2024