Stefano Miele e Federico Massaro litigano nella Casa del Grande Fratello. Durante la serata di ieri lo stilista si trovava in bagno e il modello ha incominciato a dargli fastidio.

“Vai Stefano, credo in te”, ha affermato Federico. Fiordaliso lo ha rimproverato: “Lascialo stare”. Ma il modello ha svelato di essere stanco di attendere e di volersi mettere a letto.

Stefano Miele, una volta uscito fuori dal bagno, ha commentato: “Non mi devi rompere le pa**e. Non mi devi rompere le scatole”.

Fiordaliso si è schierato dalla sua parte: “Anche a me darebbe una noia pazzesca”.

Federico ha replicato:

“Se sto facendo le mie cose, non mi devi disturbare. Dattela tu una calmata. Io sono già calmo tesoro. Mi dà fastidio questa cosa”, ha replicato Stefano.

“Datti una calmata e questi toni usali con qualcun altro” ha continuato Federico.

Miele ha concluso: “Io non sto usando nessun tono. Non ho bisogno di usarli con nessuno perché sei tu che mi rompi le pa**e”.

Federico Massaro, a questo punto, ha alzato la voce pure con Fiordaliso che cercava di farlo ragionare:

Lo fai sempre anche tu con me, ma non ti dico neanche la metà di quanto è stato detto a me. Gli ho detto di sbrigarsi perché me la stavo facendo sotto. Sì, gli ho detto di sbrigarsi. Lo dite anche voi.