Tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’era da tempo un “tacito accordo’? A svelarlo è stato Alex Nuccetelli, amico dell’ex Capitano della Roma, il quale ha svelato alcuni nuovi retroscena sull’ex coppia e sulla persona che affiancherebbe oggi la nota conduttrice Mediaset.

Alex Nuccetelli è stato oggi ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, condotta da Turchese Baracchi, ed a riportare le sue dichiarazioni sono state le colleghe di IsaeChia.it. Nuccetelli è intervenuto sul tema delle presunte amanti di lui e presunti amanti di lei asserendo:

Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, però secondo me c’è molta più carne al fuoco di quella reale. In questi anni di tacito accordo, se lui avesse avuto dieci frequentazioni e lei due, tre di cui una longeva di anni…