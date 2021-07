Finale Euro 2020 e Wimbledon 2021 in tv e streaming: come seguire Italia-Inghilterra e Berrettini

Questa domenica 11 luglio si prospetta ricca di forti emozioni per gli amanti dello sport, alla luce della finale di Euro 2020 con Italia-Inghilterra e di Wimbledon 2021 con Matteo Berrettini. Da una parte il grande calcio, dall’altra il tennis. Ad accomunare le due attese, l’Italia protagonista. Ecco di seguito come poter seguire in tv e in streaming i due importanti eventi sportivi della giornata.

Finale Euro 2020 e Wimbledon 2021 in tv e streaming: come e dove vederle

Si parte con la finale di Wimbledon 2021 con l’attesissima sfida tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. In occasione di un evento così straordinario e davvero imperdibile, Sky ha pensato di dare a tutti gli appassionati la possibilità di poter vedere anche in chiaro l’emozionante match. “Così tutta Italia potrà tifare Berrettini”: fanno sapere da Sky.

La finale sarà trasmessa in chiaro su TV8 a partire dalle ore 15:00 con telecronaca a cura di Elena Pero e Paolo Bertolucci. L’evento sarà trasmesso anche su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 e in streaming su NOW.

Non solo le emozioni del grande tennis. In prima serata, infatti, l’attenzione sarà tutta per la finale di Euro 2020 con Italia-Inghilterra. Solo una di loro si aggiudicherà la vittoria della competizione che ha infiammato l’estate 2021.

L’evento sarà visibile in chiaro su Rai1 dove si inizierà a commentare mezzora prima del fischio di inizio, a partire dalle ore 20.30, per poi dare spazio alle grandi emozioni in campo da vedere anche in streaming su app e sito Rai.