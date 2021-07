C’è grande attesa in vista della finale di Euro 2020 tra Inghilterra-Italia, in programma domenica alle 21 a Wembley. Alla vigilia del fischio di inizio che vedrà gli Azzurri di Mancini impegnati nella grande impresa, tra riti scaramantici e conto alla rovescia c’è chi inevitabilmente ricorda, 45 anni dopo, la mitica scena tratta dal film Il secondo tragico Fantozzi: “Scusi, chi ha fatto palo?”.

Inghilterra-Italia nella scena de Il secondo tragico Fantozzi

Era il 1976 quando veniva trasmesso il film con Paolo Villaggio nei panni del ragionier Ugo Fantozzi. Anche all’epoca era la volta di una Inghilterra-Italia alla quale Fantozzi avrebbe voluto assistere in tv se non fosse stato costretto a raggiungere in auto la sede di un film cecoslovacco.

E’ con la sua famiglia in auto, mentre tenta maldestramente di non perdere neppure un minuto della radiocronaca di Inghilterra-Italia, quando sul finale di un’azione piuttosto convulsa decide di scendere dall’auto, arrampicarsi a una finestra, rompere il vetro e pronunciare la mitica frase: “Scusi, chi ha fatto palo?”.

L’epilogo per lui non poteva che essere… tragico! Alla vigilia dell’importante, meglio dire decisiva partita, in programma nella prima serata di domani, vi riproponiamo la scena cult rispolverata a distanza di 50 anni dall’invenzione del personaggio di Fantozzi ed a 45 dal film indimenticabile che in queste ore più che mai sarà tornato alla memoria di tanti italiani.