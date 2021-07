Domani sera occhi tutti puntati sulla finale degli Europei 2020 con protagonista Italia contro Inghilterra. Tra i calciatori che hanno cambiato (in positivo) l’esito della gara proprio Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari non vede l’ora di poterlo rivedere.

Italia-Inghilterra, la moglie di Bonucci fa una confessione hot

Dopo un mese (e passa) di assenza, per la moglie di Bonucci si fa sentire anche l’astinenza per via della mancata intimità. Per questo motivo, quindi, ha scritto su Instagram un commento personale su questo aspetto:

Giorno 30 e rotti… ormai è erotica pure la mollica di pane.

Martina è lontana dal marito da oltre un mese e lo aspetta a casa insieme a Lorenzo, Matteo e Matilde, i loro tre splendidi figli.

Leonardo Bonucci dopo la finale di domani, domenica 11 luglio, potrà finalmente riabbracciare la moglie e concedersi anche qualche momento intimo tra le sue braccia.

Lady Bonucci svela come è nata la storia d’amore

Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa. Tutt’altro che colpo di fulmine. Al primo incontro Leonardo era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere.

La malattia del figlio Matteo

Eravamo in vacanza, Matteo aveva 2 anni. Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All’improvviso crolla tutto. Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito. Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone. Sa quello che è successo e pur non essendo viziato, a volte sa che può fare leva sulla cosa.