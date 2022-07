Nelle ultime ore Fedez è stato travolto da una nuova polemica dopo essere stato ospite al live di Lazza, il rapper che sta spopolando nella classifica Fimi. Ma cosa è successo esattamente e quale è stata la replica del marito di Chiara Ferragni alle nuove polemiche sul suo conto?

Fedez, la nuova polemica e la sua reazione

Fedez durante il live che lo vedeva ospite del collega Lazza, avrebbe fatto delle esternazioni che non sarebbero piaciute a molti utenti sul web. Le sue parole, infatti, sarebbero diventate virali scatenando un vero e proprio polverone.

Nel dettaglio, Federico avrebbe replicato ad un coro goliardico ma le sue parole sono state definite sui social assolutamente indifendibili. Ecco di seguito il video in questione:

Mi raccomando continuate a difendere questo ratto “Federico portaci a puttane”

Fedez : “Ragazzi stasera offro io !” pic.twitter.com/MnDrLqFak1 — 에미 (@femmefleurie) July 3, 2022

A distanza di poche ore, Fedez ha realizzato questa mattina una diretta Instagram e tra le altre cose si è domandato se valesse la pena replicare anche ad una polemica che lo aveva riguardato. Prima di dire la sua però ha preferito interpellare la moglie Chiara Ferragni, in quel momento in chat (e non fisicamente presente), che tuttavia gli ha dato il suo consiglio che Federico, ritenendolo saggio, ha preferito attuare.

Nel video in apertura la reazione del rapper-influencer alla polemica che lo ha travolto.