Classifica FIMI aggiornata dal 24 al 30 giugno 2022: quali sono i risultati sul piano dei singoli e degli album nell’ultima settimana? Scopriamo quali sono le posizioni aggiornate all’ultima settimana. Lazza con Sirio continua a resistere al primo posto tra i singoli mentre il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei continuano a spopolare tra i singoli.

Classifica FIMI singoli e album: i debutti e le posizioni aggiornate

Lazza con Sirio continua a essere primo nella classifica degli album, lasciandosi alle spalle la new entry Shiva con Dark Love Ep. Resiste terzo Rkomi con Taxi Driver in classifica da 61 settimane.

L’ex di Amici 21, Alex, risale con Non siamo soli in sesta posizione lasciandosi dietro Irama che risale anche lui di una posizione con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Risale anche Sangiovanni con Cadere volare, questa settimana 11esimo.

Il primo posto dei singoli resta occupato dal trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con La dolce vita. Rhove con Shakerando è al secondo posto, terzi i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe. Il feat con Irama e Rkomi è al quarto posto, come la passata settimana. Scivola di una posizione Elodie con Bagno a Mezzanotte, ottava, mentre Boomdabash con Annalisa sono noni dopo aver conquistato 9 posizioni.

Classifica Fimi – Gli album (Top 10)

Lazza (Sirio) Shiva (Dark Love Ep) Rkomi (Taxi Driver) Porcupine Tree (Closure/Continuation) Harry Styles (Harry’s House) Alex W (Non siamo soli) Irama (Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare) Blanco (Blu Celeste) Jake La Furia (Ferro del Mestiere) 1Capo Plaza (Hustle Mixtape)

Classifica Fimi – I singoli (Top 20)