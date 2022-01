Fedez è tornato online dopo alcuni giorni di silenzio che avevano preoccupato gli estimatori che già parlavano massicciamente di una potenziale crisi con Chiara Ferragni e duri momenti di sconforto emotivo.

Il rapper, dopo una pausa durante un po’ di giorni, ha ripreso con le storie di Instagram svelando anche un piccolo retroscena in merito ad una intervista che gira da qualche ora sui social (si trovano alcuni spezzoni “non ufficiali” pubblicati dai fan) e di cui lui stesso ha parlato in una recente live su Twitch (QUI uno spezzone):

Parliamo di Esse Magazine e di di Dikele. Io fino ad ora non ho parlato perché lo ritenevo superfluo, ma a quanto pare non è così. Per chi non lo sapesse ho fatto un’intervista qualche mese fa in un teatro per quello che dovrebbe essere un magazine che parla di musica, per parlare del mio disco.

Invece da come avete potuto vedere, da chi ha visto gli spezzoni, è stata una mini imboscata, un tentativo goffo di farmi un’inquisizione, non riuscita, e subito dopo avevo chiesto di pubblicare l’intervista senza tagli, senza editing, rispettando l’ordine cronologico degli eventi, con una scadenza. Scadenza che Dikele non ha rispettato e non si capisce il motivo visto che non doveva fare niente al video.

In più mi arriva un video dove gli eventi cronologici non sono stati rispettati quindi sono stati spostati. Per farla breve, Antonio Dikele, il magazine è tuo, chi ha deciso di non pubblicare l’intervista sei tu. A me non me n’è mai fregato nulla. Sia che la pubblichi sia che non la pubblichi, facci quello che vuoi, perché per me quello che hai fatto è mer*a. Sostanzialmente. Quindi per me se vuoi farci dei murales con la mer*a o se vuoi tirare lo sciacquone a me la vita non mi cambia.

Al contrario io credo sia abbastanza utile questa intervista per far capire ai vostri lettori che cos’è realmente Esse Magazine. Non è solo un magazine che parla di musica, è una pagina il cui proprietario è a libro paga di alcuni artisti, quindi totalmente asservito a loro, e lo stesso proprietario cerca di riversare le sue simpatie e le sue antipatie per cercare di buttare merd* o elogiare in maniera imprescindibile altri artisti.

Questo siete stati in passato, questi siete oggi e non dubito che continuerete ad esserlo anche domani. Quindi caro Dikele, continua così campione, fai quello che vuoi. Se però cercavi di sputtanarmi, una sola cosa: almeno il teatro potevi pagarlo tu e non fartelo pagare dalla mia discografica.