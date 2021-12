Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, ecco come stanno: la situazione in casa con Leone e Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. Dopo essere rientrati a Milano per le vacanze di Natale per via di alcuni problemi di salute di Leone e Vittoria, la coppia ha voluto rendere partecipi i follower comunicando cosa è accaduto in queste ore.

Ciao a tutti, come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi. I bambini per ora no, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Quindi è una situazione un po’ così, fortunatamente siamo asintomatici, stiamo tutti bene, quindi diciamo la nostra priorità è che i bambini stiano bene, quindi speriamo di continuare così e so che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, quindi teniamoci compagnia a vicenda e sosteniamoci a vicenda.

Chiara Ferragni ha aggiunto:

Che gioia, ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini, non si sa come, per ora sono negativi.

Poi Federico ha cercato di sdrammatizzare: