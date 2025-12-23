Corona davanti ai pm per il caso Signorini: le sue parole

Corona davanti ai pm per il caso Signorini: “Dirò tutto, senza filtri”

Ingresso in tribunale con mezz’ora di ritardo, telecamere schierate e toni da conferenza stampa. Fabrizio Corona si presenta così al Palazzo di Giustizia di Milano, dove viene ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’indagine nata dalla denuncia di Alfonso Signorini. L’ipotesi di reato è revenge porn, ma l’ex fotografo dei vip chiarisce subito la sua linea: non una semplice difesa, bensì un contrattacco pubblico e mediatico.

Prima ancora di varcare la soglia degli uffici della Procura, Corona annuncia che parlerà senza freni e che renderà pubblica la sua versione dei fatti. Un atteggiamento che trasforma l’interrogatorio in un evento mediatico e che alza ulteriormente la tensione attorno a una vicenda già molto esposta.

Le accuse e il racconto del presunto “sistema”

Al centro dell’inchiesta c’è la querela presentata da Signorini dopo alcune puntate del format YouTube Falsissimo, in cui Corona sostiene l’esistenza di un presunto meccanismo di favori e pressioni legato al mondo del Grande Fratello. Secondo la sua ricostruzione, alcune persone avrebbero subito comportamenti inappropriati in cambio di opportunità lavorative o televisive.

Nell’ultima puntata del programma è intervenuto anche Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip, che davanti alle telecamere ha raccontato presunti episodi a suo carico. Dichiarazioni molto gravi che, se verificate, potrebbero avere conseguenze rilevanti sul piano giudiziario e mediatico.

I sequestri e il materiale ancora inedito

Un passaggio chiave dell’indagine riguarda le perquisizioni effettuate nei giorni scorsi. Polizia e Polizia Postale hanno acquisito telefoni e computer di Corona, all’interno dei quali sarebbe stato trovato materiale non ancora pubblicato online: foto e video preparati per future puntate di Falsissimo.

Ora questi contenuti sono al vaglio degli inquirenti. Se dovessero emergere nuovi elementi o testimonianze rilevanti, il quadro dell’indagine potrebbe ampliarsi ulteriormente. Corona continua a sostenere che quanto in suo possesso possa dare origine a quello che definisce un possibile “Me Too italiano”, con potenziali sviluppi anche oltre il caso Signorini.

Il silenzio di Mediaset e l’attesa delle decisioni

Mentre Corona moltiplica dichiarazioni e annunci, Mediaset sceglie la linea del silenzio. Nessuna presa di posizione ufficiale, nessun commento sul futuro del conduttore del Grande Fratello. Per ora tutto resta sospeso alle decisioni della Procura, da cui dipenderanno non solo gli sviluppi giudiziari, ma anche gli equilibri televisivi e mediatici di una delle figure più esposte della tv italiana.