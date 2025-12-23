Corona, lista presentata di 100 ragazzi in Procura contro Signorini

Corona in Procura: consegnata una lista di nomi. “Decine di testimonianze contro Signorini”

Nella mattinata di martedì 23 dicembre 2025, con oltre trenta minuti di ritardo, Fabrizio Corona si è presentato presso la Procura di Milano per l’interrogatorio da lui stesso sollecitato nell’ambito del caso che coinvolge Alfonso Signorini, oggetto di accuse emerse durante il programma Falsissimo.

L’ex paparazzo, 51 anni, è stato ascoltato dal pubblico ministero Alessandro Gobbis insieme agli investigatori della Squadra Mobile. Prima e dopo l’audizione, Corona si è intrattenuto con i giornalisti presenti al Palazzo di Giustizia, rilasciando dichiarazioni molto dure.

Secondo quanto affermato da Corona, nei prossimi giorni due persone formalizzeranno una denuncia nei confronti di Signorini: una sarebbe Antonio Medugno, mentre l’altra avrebbe scelto, per il momento, di restare anonima. L’ex re dei paparazzi sostiene inoltre di aver fornito agli inquirenti un elenco di circa cento giovani che lo avrebbero contattato nel tempo, raccontando episodi legati a presunti rapporti personali con il conduttore televisivo.

“Ho dedicato pochi minuti alla denuncia presentata contro di me da Signorini, che ritengo destinata all’archiviazione – ha dichiarato – mentre per oltre un’ora ho parlato di lui, dei suoi ambienti e delle persone che frequenta. Ho consegnato nomi e testimonianze. Se verranno effettuati accertamenti approfonditi, emergeranno elementi molto pesanti”.

L’elenco di ex e aspiranti concorrenti del Grande Fratello

Non si tratterebbe soltanto di segnalazioni ricevute via mail. Secondo quanto riportato da FanPage, Corona avrebbe consegnato alla Procura anche una lista di ex concorrenti o aspiranti partecipanti al Grande Fratello che, a suo dire, avrebbero ricevuto messaggi dal conduttore ritenuti inappropriati.

Stando alla ricostruzione, il materiale presentato includerebbe nomi, contesti e dettagli specifici, ora al vaglio dei magistrati Alessandro Gobbis e Letizia Mannella. Si tratterebbe dunque, secondo Corona, non più di accuse generiche, ma di un dossier strutturato su cui gli inquirenti dovranno fare le opportune verifiche.

Il caso, a detta dell’ex paparazzo, sarebbe destinato ad ampliarsi: non solo la vicenda di Antonio Medugno, ma anche altri ex gieffini o giovani che avrebbero tentato di entrare nel cast del reality potrebbero emergere nelle prossime settimane. Tra questi ci sarebbe anche un ex concorrente già contattato da Corona in una recente puntata di Falsissimo, che però ha respinto ogni accusa.