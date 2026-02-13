Carlo Conti risponde a Selvaggia Lucarelli sul caso Pucci

Carlo Conti torna a parlare delle polemiche legate alla mancata partecipazione di Andrea Pucci al Festival di Sanremo e replica anche alle critiche arrivate da Selvaggia Lucarelli. Il conduttore toscano, intercettato da Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ha chiarito la sua posizione con toni pacati ma decisi.

Alla domanda se fosse infastidito per il caso Pucci, Conti ha risposto: “Io attapirato per il caso di Pucci? No, sinceramente no. Mi dispiace per lui, mi dispiace umanamente per l’artista e per l’uomo. Se adesso chiamiamo Vannacci? No, no, e poi è impegnato“. Una battuta per smorzare la tensione, ma anche l’occasione per ribadire che la rinuncia del comico non è stata vissuta come un affronto personale.

Il direttore artistico ha poi affrontato indirettamente le osservazioni di Selvaggia Lucarelli, che sui social aveva criticato alcune scelte legate agli ospiti del Festival, citando tra gli altri Morgan e lo stesso Pucci. Messo alle strette dall’inviato del tg satirico, Conti ha spiegato di non aver mai selezionato artisti in base alle loro idee politiche o alle polemiche che li riguardano.

“Non punto nella direzione della destra, non l’ho fatto nemmeno gli altri anni. Io non è che vado a vedere queste cose. Le canzoni le scelgo se sono belle, gli ospiti li chiamo se secondo me possono funzionare per il Festival. Non sapevo nemmeno delle posizioni politiche di Pucci, mica sono cose che chiedo, non vedo nemmeno i social. Io ho visto Pucci in varie trasmissioni come Zelig e ho pensato che potesse essere giusto per dei piccoli interventi a Sanremo“.

Conti ha quindi rivendicato un criterio esclusivamente artistico nelle sue decisioni, sottolineando di non aver voluto trasformare il Festival in un terreno di scontro ideologico. Resta però il clima acceso attorno alla kermesse, che ancora prima di iniziare continua a far discutere tra social, polemiche e interventi televisivi.