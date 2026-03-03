Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera pronta a dire addio: “Per me è l’ultima stagione”. E su Calogiuri si apre uno spiraglio

Imma Tataranni 5 debutta su Rai 1 l’8 marzo. Vanessa Scalera annuncia che per lei sarà l’ultima stagione, mentre si parla dell’assenza di Calogiuri e di possibili ritorni.

Da domenica 8 marzo Rai 1 riporta in prima serata Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5, la serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e diretta da Francesco Amato. Al centro restano Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi, ma il nuovo capitolo cambia assetto e introduce diverse novità.

Entrano nel cast Rocco Papaleo e Lodo Guenzi. Nuovi personaggi, nuove dinamiche e una trama che punta a spostare alcuni equilibri costruiti nelle stagioni precedenti. Allo stesso tempo, la quinta stagione segna anche un’uscita che ha già fatto discutere il pubblico.

Imma Tataranni 5, l’addio di Calogiuri e le parole di Alessio Apice

Non ci sarà più Alessio Apice nei panni di Ippazio Calogiuri, uno dei personaggi più amati della serie. Il rapporto tra Calogiuri e Imma Tataranni ha rappresentato uno dei motori emotivi del racconto. La sua assenza cambia inevitabilmente il tono della storia.

Apice aveva spiegato la sua scelta in un’intervista a Repubblica: “Sono stati sette anni intensi, me ne vado con le lacrime”. L’attore ha parlato di nuovi impegni professionali e del timore di restare troppo legato a un solo ruolo, rischio frequente quando una serie raggiunge un grande successo.

In conferenza stampa, la domanda è arrivata subito: l’uscita di Calogiuri può incidere sugli ascolti? Il regista Francesco Amato ha risposto in modo netto: “Il calo di ascolti non mi risulta. Questa serie nel tempo ha mantenuto un grande consenso e anche nell’ultima stagione i dati sono stati molto positivi. Ma è anche una serie che ha il coraggio di rinnovarsi. Che vada in contraddizione con il volere del pubblico lo vedremo alla fine di questa stagione e al ritorno che avrà la serie. In realtà la ragione per cui noi continuiamo a fare questa serie è l’amore per il pubblico”.

Anche Mariolina Venezia ha commentato l’assenza di Calogiuri, sottolineando la differenza tra romanzi e adattamento televisivo: “È un lavoro collettivo, i romanzi si scrivono da soli, quando si fa una fiction ci sono più persone che decidono. Spero che la fiction potrà avere una lunga vita e semmai potremmo prevedere dei ritorni”. Una frase che lascia aperta una possibilità per il futuro.

Vanessa Scalera: “Per me è l’ultima stagione”

La notizia che pesa di più riguarda però la protagonista. Vanessa Scalera ha dichiarato che la quinta stagione potrebbe segnare la sua uscita definitiva dalla serie.

Alla domanda se Imma Tataranni 5 sarà davvero l’ultima per lei, l’attrice ha risposto senza esitazioni: “Per me sì, è l’ultima stagione perché credo che sia nell’ordine delle cose, che hanno un inizio e una fine, anche Breaking Bad è terminato dopo cinque stagioni. Chi sono io per superare Brian Cranston? Ho salutato anche altri personaggi, con i quali avevo fatto l’amore tutte le sere a teatro, e con Imma è lo stesso, la lascio con profondo amore e grande pacificazione”.

Il riferimento è a Breaking Bad e a Brian Cranston, citati come esempio di una serie che ha scelto di fermarsi nel momento giusto. Scalera parla di un ciclo che si chiude, di un percorso completo. Non c’è polemica nelle sue parole, ma la consapevolezza che ogni personaggio ha un tempo.

Rai Fiction riflette sul futuro

Dalla produzione non arriva una conferma definitiva. Anouk Andaloro, capostruttura di Rai Fiction, ha spiegato che la decisione richiede tempo: “Noi amiamo i nostri attori e li coccoleremo. Stiamo riflettendo, è necessario confrontarci con serenità, non abbiamo una risposta immediata. Ci porremo le migliori domande anche con Vanessa e speriamo di trovare le migliori risposte”.

Il futuro della serie resta quindi aperto. Molto dipenderà dall’andamento di questa stagione e dalla volontà comune di proseguire.

Mariolina Venezia, dal canto suo, ha offerto una prospettiva più legata alla scrittura: “Può esistere Imma Tataranni anche senza Scalera? Come autrice dei romanzi, non faccio la regista, non lavoro con Scalera o con altri. Mi occupo delle storie”. Un modo per ricordare che il personaggio nasce sulla pagina e che la sua vita può continuare in forme diverse.

Una stagione di passaggio

La quinta stagione si presenta come un momento di svolta. Cambia il cast, si modificano i rapporti tra i personaggi e si apre una fase di possibile transizione. L’assenza di Calogiuri e le parole di Scalera segnano un punto delicato per la serie.

Resta da capire se questo capitolo sarà davvero l’ultimo per la protagonista o se si aprirà una nuova fase. Per ora, l’appuntamento è fissato all’8 marzo su Rai 1. Poi sarà il pubblico a misurare l’impatto di questi cambiamenti e a determinare il futuro di Imma Tataranni.