Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci: le sue parole

Carlo Conti interviene per la prima volta sulla rinuncia di Andrea Pucci al Festival di Sanremo, dopo giorni di polemiche che hanno trasformato la scelta del comico in un vero caso mediatico. Pucci, inizialmente annunciato come co-conduttore di una delle serate, ha fatto un passo indietro in seguito alle critiche esplose sui social, dove sono riemersi alcuni suoi monologhi e battute considerate offensive, tra cui commenti su donne, persone gay ed episodi di body shaming, compreso uno rivolto a Elly Schlein. Le contestazioni hanno avuto ripercussioni anche sul piano professionale, con la fine di una collaborazione commerciale.

Ospite di Fiorello a La Pennincanza per presentare un’altra co-conduttrice – l’attrice Pilar Fogliati, volto della fiction Cuori – il direttore artistico ha commentato la vicenda con tono disteso, ma chiarendo il suo punto di vista: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. Non vado a chiedere cosa pensi e cosa fai nella vita, non vado a vedere i social. Sanremo va fatto con serenità e divertimento, se manca questo… Lui ha preferito stare a casa“.

Conti ha poi richiamato alla memoria un precedente che, a suo dire, avrebbe pesato nella decisione del comico: “Si ricorda di quando il povero Crozza fu bistrattato? Lui, memore di questo, sente la paura…“.

Le parole del conduttore sembrano evidenziare come la scelta fosse legata esclusivamente al profilo artistico e alla popolarità teatrale di Pucci, senza una valutazione preventiva delle polemiche che lo avevano coinvolto in passato. Una vicenda che, a pochi giorni dal via del Festival, ha acceso il dibattito pubblico ben oltre i confini dello spettacolo.