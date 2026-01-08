Tre grandi novità per Sanremo 2026 svelate

Il Festival di Sanremo 2026 prende sempre più forma e Carlo Conti ha già svelato gran parte del cast che accompagnerà la gara canora, tra conduttori, ospiti e nuovi format. Da Max Pezzali ad Aurora Leone, passando per lo spin off SanremoTop, le novità non mancano e promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza sanremese dentro e fuori dal Teatro Ariston.

Il PrimaFestival sarà affidato a un trio tutto al femminile: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Le tre conduttrici, già note al pubblico e legate a Carlo Conti anche per il loro ruolo nella giuria di Sanremo Giovani, accompagneranno il pubblico nel tradizionale appuntamento che anticipa ogni serata del Festival.

Cambia invece il volto del DopoFestival, che vedrà Nicola Savino tornare alla guida del programma. Al suo fianco ci saranno il comico Federico Basso, il compositore Enrico Cremonesi e Aurora Leone, attrice e volto dei The Jackal. Proprio Savino, intervistato da Repubblica, ha spiegato lo spirito con cui affronta questo ruolo: “Per me il DopoFestival è un dopo partita, lo vedo in termini sportivi.

Dopo un match vuoi sentire l’allenatore, i giornalisti che fanno domande. Il bello è commentare […] ci vogliamo divertire e divertire il pubblico a casa che, se no, si addormenta”. Per Savino si tratta del quarto DopoFestival, dopo le edizioni del 2016, 2017 e 2020: nelle prime due il Festival era condotto da Carlo Conti, mentre nel 2020, sotto la guida di Amadeus, il programma si chiamava L’Altro Festival ed era trasmesso solo su RaiPlay.

Tra le novità più rilevanti del 2026 spicca anche SanremoTop, uno spin off che andrà in onda su Rai 1 con due prime serate, previste per il 7 e il 14 marzo, trasmesse in diretta da Roma. Sul palco saliranno tutti i Big in gara, divisi tra le due serate, per commentare a caldo le classifiche e l’andamento del Festival appena concluso.

Grande attenzione anche alla nave da crociera che da anni accompagna Sanremo ormeggiata davanti alla città. Questa volta, però, ci sarà un solo protagonista per tutte e cinque le serate. “Di solito si alternavano vari protagonisti… Quest’anno ci sarà un unico, grande, nome: Max Pezzali”, ha annunciato Carlo Conti al TG1. Sarà dunque l’ex leader degli 883 a esibirsi ogni sera, diventando una presenza fissa e simbolica di questa edizione.

Con queste scelte, Sanremo 2026 si prepara a unire tradizione e novità, puntando su volti amati dal pubblico e su format pensati per prolungare il racconto del Festival anche oltre il palco dell’Ariston.