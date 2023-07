Federico Rossi, nel corso della sua esibizione al Tim Summer Hits, si è scambiato un bacio con una ragazza del pubblico lasciando i presenti letteralmente “sotto shock” per l’accaduto.

In molti, quindi, hanno pensato che la performance di Federico Rossi fosse stata studiata a tavolino con tanto di bacio finale alla misteriosa ragazza. Ed invece, l’ex componente di Benji e Fede ha raccontato la verità intervistato da FanPage:

Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente.

Anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente.

I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena. Credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta.