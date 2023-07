Una fan presa alla sprovvista, un’attrice o la fidanzata: chi è realmente la ragazza che Federico Rossi ha baciato durante la sua esibizione al Tim Summer Hits? Questa è la domanda che impazza sui social dopo la visione del video circolato nelle passate ore e che immortala il romantico momento.

Chi è la ragazza che Federico Rossi ha baciato al Tim Summer Hits

Tutto preparato o un gesto che Federico Rossi ha improvvisato nel corso della sua esibizione? Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo quanto accaduto: siamo durante la registrazione della terza puntata del Tim Summer Hits quando Federico Rossi si sta esibendo sulle note di Maledetto Mare.

All’improvviso il cantante decide di scendere dal palcoscenico e si avvicina alla prima fila proprio sotto al palco. A quel punto si ferma davanti ad una ragazza mora, continua a cantare ancora un po’ e poi all’improvviso la bacia. E’ stato tutto organizzato a tavolino? E soprattutto: chi è la ragazza in questione?

La giovane baciata da Federico Rossi, almeno apparentemente sarebbe apparsa sorpresa dal gesto del cantante (ma pare non abbia poi disdegnato più di tanto). Nei commenti al video circolante online però non mancano le ipotesi: si tratta davvero di una fan? A far storcere il naso a tanti, il fatto che fosse la sola in prima fila a non avere il cellulare e riprendere ciò che stava accadendo. Ma potrebbe essere solo un caso.

Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato una utente, le cui parole sono state riprese anche da Webboh e che in merito all’accaduto avrebbe scritto:

“Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata e l’ha messa tra me e la mia amica”. Si tratterebbe dunque di una attrice?

A rafforzare questa tesi è stata anche Deianira Marzano che ha commentato tra le sue Instagram Stories:

Federico Rossi limona una fan che tra l’altro non sa neanche la canzone, fonti mi dicono che sia un’attrice messa lì apposta… Ma che cringe…

Ed infine c’è chi crede sia la sua nuova fidanzata, ma ad ogni modo l’identità della ragazza in questione sarebbe ancora ignota. Di chi si tratta realmente?