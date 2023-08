Federica e Piccolo G stanno ancora insieme dopo Amici? Ecco la risposta

Federica Andreani, ospite di Lorella Cuccarini nel format di YouTube “Dimmi di te”, ha parlato della sua vita al termine di Amici di Maria svelando se sta ancora insieme a Piccolo G dopo la fine del talent show.

Non me l’aspettavo. Pure con lui c’è stato l’ultimo periodo in cui eravamo un po’ distanti. Il mio sentimento è sempre stato lo stesso ma in quel momento eravamo tanto concentrati su quello che stavamo facendo, poi al serale c’era una pressione maggiore.

Passavamo meno tempo insieme, poi quando lui è uscito ci hanno fatto incontrare e ci siamo chiariti. Quando sono uscita io l’ho chiamato subito e ci siamo visti. Alla fine al di fuori conosci veramente la persona per quello che è… va avanti molto bene.