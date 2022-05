Nella serata di ieri, giovedì 12 maggio, dal Pala Alpitour di Torino, si sono classificati i secondi 10 Paesi finalisti che arrivano in finale. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika li hanno annunciati in diretta su Rai1 nel secondo appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2022.

Eurovision Song Contest: i dieci Paesi in finale

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Polonia: Ochman – River

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Estonia: Stefan – Hope

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Romania: WRS – Llámame

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

A loro si aggiungono gli altri dieci Paesi che hanno passato il turno lo scorso martedì sera:

Lituania Monika Liu – Sentimentai

Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry

Ucraina Kalush Orchestra – Stefania

Olanda S10 – De Diepte

Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Portogallo MARO – Saudade, Saudade

Islanda Systur – Með Hækkandi Sól

Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia Rosa Linn – Snap

Ospiti della finale

La sera della finale, sabato 14 maggio, sarà sul palco Gigliola Cinquetti che canterà “Non ho l’età”, brano con il quale vinse nel 1964. Ospiti della serata finale dell’Eurovision anche i Måneskin, che presenteranno, in anteprima mondiale tv e dal vivo, il loro nuovo singolo “Supermodel”, in uscita oggi, venerdì 13 maggio. Nuova performance anche per Laura Pausini e Mika.