Sabato sera andrà in scena su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. In attesa di vedere l’esibizione di Mahmood e Blanco sulle note di “Brividi”, il duo canoro ha già vinto un prestigioso premio.

Eurovision , Mahmood e Blanco vincono un premio: Damiano dei Maneskin commenta

Anche quest’anno l’Italia ha vinto il Best Lyrics Award dell’Eurovision Song Contest per “Brividi”, il brano di Mahmood e Blanco che ha vinto anche il Festival di Sanremo.

L’anno scorso lo stesso riconoscimento è stato vinto dai Maneskin con “Zitti e buoni” che hanno vinto l’intera manifestazione permettendo all’Italia di ospitare il grandissimo evento musicale.

Damiano dei Maneskin ha condiviso la notizia commentandola in maniera epica (ed ha proprio ragione!):

Ci stiamo abituando!

We’re getting used to it https://t.co/S2wupqeiXp — Damiano David (@daviddamiano99) May 11, 2022



E se per vedere cantare Mahmood e Blanco bisognerà attendere la finale (dove saranno protagonisti anche i Maneskin che presenteranno il nuovo singolo), stasera ci sarà spazio per Achille Lauro che gareggia per San Marino.