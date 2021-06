Eriksen dopo il malore, prime parole dall’ospedale: “Non mollo”

Il malore di Christian Eriksen, il calciatore della Danimarca che ha fatto preoccupare durante la partita con la Finlandia valevole per Euro 2020 ha destato molta ansia anche presso gli appassionati di calcio italiani. Si è temuto il peggio per il centrocampista dell’Inter ma fortunatamente il peggio sembra essere passato.

Nelle passate ore Eriksen ha affidato le sue parole al suo agente Martin Schoots che alla Gazzetta dello Sport ha raccontato le prime reazioni a caldo dopo la ripresa del calciatore:

Eriksen avrebbe avuto dei momenti di serenità. E’ sempre Schoots ad aggiungere ulteriori dettagli:

Era felice, perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie.

L’agente del calciatore ha infine concluso, ribadendo l’interesse di molte persone per le condizioni di salute del calciatore:

Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche domani (oggi, ndr) resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio.