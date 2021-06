Malore Eriksen, come sta? Danimarca-Finlandia, paura in campo: cosa ha avuto e il gesto dei compagni

Paura per Christian Eriksen, il 29enne centrocampista dell’Inter il quale durante il match Danimarca-Finlandia valevole per Euro 2020, al 43′ si è accasciato in seguito ad un malore. Fortunatamente nelle ultime ore è giunta la buona notizia: il calciatore è fuori pericolo.

Malore Eriksen: cosa è successo e come sta

A fornire le prime informazioni sullo stato di salute di Eriksen è stata la federazione danese che, come riferisce Gazzetta.it ha spiegato:

Christian Eriksen è sveglio e rimane in condizioni stabili. Resterà in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

La partita inizialmente interrotta è poi ripresa alle 20.30, su richiesta dei giocatori delle due squadre che hanno deciso di tornare in campo una volta saputo che Eriksen stava bene.

L’agente del giocatore ha proseguito ad una radio danese dopo aver sentito il 29enne:

Respira e riesce a parlare: è fuori pericolo.

Ma cosa ha avuto Eriksen e cosa gli ha provocato lo spaventoso malore? A fornire una spiegazione, spiega Corriere dello Sport citando As, è stato il dottor Josep Brugada, cardiologo dell’Hospital Clinic:

Sappiamo poco, ma il modo con cui è caduto così all’improvviso mi dà una brutta sensazione dal punto di vista della gravità. Al 98% la causa è un’anomalia cardiaca. Potrebbe riguardare qualche patologia cerebrale o aortica, ma tutto comunque riguarda il cuore, qualche problema di aritmia. Se fosse stato un colpo di calore nel giro di pochi minuti avrebbe potuto alzarsi, ma non è stato così. Il fatto che sia sveglio significa che Eriksen ha recuperato la circolazione al cuore. Questo arresto cardiaco, comunque, ha avuto poche conseguenze per la prontezza di chi lo ha soccorso e per la vicinanza dell’ospedale allo stadio.

Intanto sui social sono in tanti ad aver apprezzato il gesto dei suoi compagni di squadra che mentre era accasciato a terra hanno fatto scudo per difendere la sua privacy durante il massaggio cardiaco.

La regia ha subito evitato primi piani e i giocatori si sono posizionati in cerchio per coprire il massaggio cardiaco. Gli unici lampi di luce e umanità nella tragedia. — Massimo Falcioni (@falcions85) June 12, 2021

Ho saputo solo ora quanto accaduto a Eriksen… Un grande augurio per un rapido ritorno in campo ❤️ Un abbraccio forte a sua moglie e alla sua famiglia pic.twitter.com/X73yjXQvWf — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) June 12, 2021

Il messaggio bellissimo di questa foto. Il dolore non può essere spettacolarizzato, mai.#Eriksen pic.twitter.com/dmJTmHSxba — Martina🎶🐍🐣 (@martina121994) June 12, 2021