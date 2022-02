Emma Marrone è tra i Big di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e prima di salire sul palcoscenico dell’Ariston ha rilasciato una intervista a D di Repubblica. A farle le domande è stata la sua mamma artistica, ovvero Maria De Filippi.

Al cospetto di Maria De Filippi, Emma si è raccontata a cuore aperto svelando anche il suo lato più fragile, per alcuni inedito:

Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava’, quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Diciamo che quella del consenso è una fragilità.

A proposito di confidenze, la cantante ha svelato che questo è per lei finalmente un periodo molto sereno durante il quale ha raggiunto diversi traguardi. Nella sua vita, tuttavia, manca ancora qualcosa, ovvero la persona giusta con la quale condividere la stessa strada:

Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto.