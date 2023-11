Emma Marrone, durante un suo concerto a Milano, ha lasciato i fan “sotto shock” per un gesto improvviso quanto spiazzante: baciare sulle labbra un uomo misterioso presente tra il pubblico insieme agli altri estimatori.

Nelle ultime due date a Milano, Emma Marrone ha fatto il botto con momenti super divertenti che hanno fatto impazzire tutti i fan. La cantautrice salentina, in mezzo alla folla, ha scovato un bel ragazzo e, senza pensarci due volte, gli ha dato un bacio sulle labbra.

E non è mica la prima volta che Emma compie un gesto simile. La scorsa domenica ha dato il bacio a un altro fan scatenando il pubblico attorno.

Ecco il VIDEO in apertura: cosa ne pensate?

Sarà un disco scritto con tante mani, ho lavorato con molti autori e produttori ed è una cosa bellissima. Ci saranno tante anime, non mi sono vergognata ad esprimermi in tanti modi diversi, ho finalmente smesso di avere pudori. Prima mi vergognavo a tirare fuori emozioni e sentimenti in compagnia, anche se sembro una cazzara, in realtà sono molto timida. Pian piano quest’anno me ne sono liberata.

Bisogna condividere le proprie paure con gli altri, con chi sa prendersi cura delle tue paure e fragilità. Questo disco l’ho fatto con tante persone, ma non con chiunque. Vorrei duettare con tanti artisti stranieri. Uno tra tutti Lana del Rey, è figa, brava e simpatica. Quest’estate eravamo invitate alla sfilata di Gucci e l’ho conosciuta. Non se la tira per niente.