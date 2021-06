Emma Marrone oggi ha parlato di sessismo sul Corriere della Sera, prendendo in esempio il look di Damiano dei Maneskin che si è presentato con i tacchi sul palcoscenico dell’Eurovision senza ricevere (giustamente) alcuna critica.

Emma Marrone interviene dopo la polemica sui Maneskin

Emma ha evidenziato di avere subito un atteggiamento sessista per le diversità di trattamento ricevute (che potete confrontare pubblicamente, non c’è nulla di “segreto” in questa faccenda).

L’artista di Aradeo apprezza la libertà d’espressione dei Maneskin e non la condanna e, il suo discorso, verte chiaramente su un altro punto che però fa comodo non mettere a fuoco.

La cantautrice salentina ha ragione, non prendiamoci in giro. Emma è stata sommersa dalle critiche (fin troppo violente) sul suo look e pure sull’esibizione, senza sconti.

Nonostante questo, con la dignità dell’artista che conosco ormai da più di dieci anni, ha conquistato un 21esimo posto che si è portata a casa con enorme rispetto per il palcoscenico che l’aveva ospitata, come sempre.

Di recente, anche Nick Cerioni, stylist dei cantanti, ha espresso il suo punto di vista avendo curato il suo look proprio in quella occasione.

Il suo messaggio è lungo e pieno di stima ed affetto.

Emma Marrone, a tal proposito, lo ha pubblicamente ringraziato:

Grazie @nickcerioni per le tue bellissime parole. Come ben sai estrapolare concetti a caso e creare scie d’odio sui social è un gioco che conosciamo bene. So chi sono e so cosa dico. il tempo è galantuomo. Non sono la numero uno ma sono una persona e una artista coerente.

Emma è sempre stata di cuore e di pancia, trovatemi delle sbavature evidenti nel suo percorso e poi ne riparliamo (ma io credo che farete molta fatica).