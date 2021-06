Emma Marrone intervistata per il Corriere della Sera ha fatto un sacrosanto discorso sulla parità di genere parlando della sua partecipazione all’Eurovision e citando Damiano David, leader dei Maneskin che si è potuto esprimere liberamente senza venire criticato per il suo look (cosa che ad Emma è accaduta).

Emma Marrone parla dei tacchi di Damiano dei Maneskin all’Eurovision

Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene. A volte ero troppo avanti e non sono stata capita. Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come “La mia città“, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce e sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo.

Emma Marrone ha anche svelato per quale motivo non avrebbe preso dei voti da determinati paesi:

Non feci interviste con Paesi omofobi e razzisti e non arrivarono voti da loro.

Emma non sta attaccando Damiano dei Maneskin, anzi. Il suo discorso è molto chiaro e si riferisce alla parità di genere. Naturalmente il web la sta già ricoprendo di insulti: proprio delle volpi…

Voi cosa ne pensate del suo punto di vista?