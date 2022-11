Edoardo Donnamaria, chiacchierando con Giaele De Donà e Alberto De Pisis, l’ha sparata grossa sul Covid, scatenando gli estimatori del Grande Fratello Vip e facendo esplodere una vera polemica.

“Con il Covid hanno fatto un casino, però poi non è che sia successo chissà che, eh!”, ha affermato Edoardo Donnamaria. Giaele lo ha subito interrotto: “Vabbé, insomma, quanta gente è morta!”.

“Sono morte tante persone, ma sono morte molte più persone per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana, con patologie. Non è che non conti… l’80, 90%…”, ha aggiunto Donnamaria.

“Beh, insomma. Un’amica mia ha perso la famiglia”, ha continuato la vip.

Pronta la nuova replica di Edoardo:

Ma non c’entra. Ogni volta sti discorsi. “Amica mia”. Non è vero, ci sono le statistiche, non è che lo dico io. Il 90%, se non addirittura di più, erano tutti ultraottantenni e sono tuttora ultraottantenni con patologie pregresse. Che, per carità, non è che non contano niente, però ci muoiono anche per influenze, per altre cose…