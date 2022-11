E’ una Cristina Quaranta particolarmente “on fire” quella che si è raccontata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito oggi. Dopo aver parlato di Marco Bellavia e gli altri vipponi, ha espresso il suo punto di vista anche su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Sul web scrivono che vorrei avere una storia con lui: falso. Patrizia Rossetti a 63 anni ha messo in giro la voce che ero cotta di Antonino: ma come sta messa? Comunque a me gli uomini piacciono dai 50 anni in su. La verità è che io e Antonino siamo diventati veri amici.

E vi svelo una cosa: non ci sarà nessuna storia tra lui e Ginevra, figuriamoci con Giaele, che non vorrei nemmeno nominare: lei ha detto cose gravissime su Antonino nella “Casa”, che vanno oltre il limite della legalità. Quando sarà il momento racconterò tutto, ma proprio tutto.