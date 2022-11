Dopo una puntata del GF Vip ricca di emozioni, Edoardo Donnamaria oggi si è rilassato e si è lasciato andare ad una serie di provocazioni. Non nei confronti di Antonella Fiordelisi e neppure di Micol Incorvaia ma… di Alberto De Pisis! Il Vippone è tornato a stuzzicare l’inquilino con una battuta che non ha affatto lasciato indifferente Alberto.

Mentre si trovava in cucina, Edoardo, rivolgendosi ad Alberto e rispondendo ad una domanda della new entry Luca Onestini ha lanciato una inaspettata battutina:

Quando esco da qua a lui, comunque, eh una ripassata in padella gliela do.

Luca, alle parole di Donnamaria, ha spontaneamente chiesto al suo nuovo amico se per caso in passato avesse già avuto relazioni o esperienze con altri uomini. Edoardo ha replicato con un “no” secco e ad una nuova domanda di Onestini ha motivato le sue parole:

Perché lui se la merita.

Alla provocazione ha risposto lo stesso Alberto che ha voluto sottolineare l’atteggiamento di Edoardo verso la sua ex Micol Incorvaia:

Alla fine, amore, la vita è fatta di passaggi, no? Basta essere coerenti e corretti, che è già una gran cosa, mi verrebbe da dire […] Allo stesso modo, penso che il motivo di prendersela con Micol non ci sia. Anche ieri quando ha necessariamente dovuto provocarla, mi è sembrato un po’ fuori luogo, onestamente […] Per lo meno mi sono basato su quello che ho visto. A: su quello che ho visto qua tutto il giorno. B: dagli abbracci che ho visto nella casa. Cioè, degli abbracci che i miei e i tuoi sono intimi cento volte di più forse, no?