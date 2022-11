L’incontro con il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, ha letteralmente scosso Antonella Fiordelisi. Nel corso della prima serata del Grande Fratello Vip, l’influencer ha svelato anche di essersi innamorata di Edoardo Donnamaria mostrando fastidio per l’abbraccio con Micol Incorvaia.

La Fiordelisi si chiude in magazzino con Antonino

Dopo la diretta, Antonella Fiordelisi è apparsa ancora molto scossa per la chiusura con il suo ex (Gianluca, da sette anni, era anche il suo migliore amico). L’influencer si è confidata prima con Nikita e poi con Antonino chiusa in magazzino.

Micol Incorvaia sbotta contro Antonella infastidita per l’abbraccio a Edoardo

Edoardo pare non aver preso bene questa cosa ed è andato ad origliare dietro la porta.

Successivamente, mentre Antonella si struccava in bagno, ha espresso ad Edoardo tutto il suo fastidio per l’abbraccio con Micol Incorvaia:

Ma che scena è stata? Era un abbraccio ma non siete migliori amici. Mi ha dato fastidio perché sono un essere umano. Non è che perché sono Antonella Fiordelisi non ho reazioni?

Micol, in zona beauty, dopo aver sentito questo sfogo ha affermato: “Chi cazz* è Antonella Fiordelisi?”, cercando di ridimensionare l’ego della vippona.

Antonella che sbrocca contro Edoardo per l’abbraccio a Micol dopo che lei è rimasta 3 ore a piangere per l’ex rinchiusa in magazzino con Antonino.

