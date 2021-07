Diana Del Bufalo ha un nuovo amore? Spunta un presunto flirt segreto

Diana Del Bufalo è tornata a sorridere al fianco di una nuova persona? Dopo la fine della relazione con Edoardo Tavassi, l’ex concorrente di Amici potrebbe aver intrapreso una nuova relazione. A svelarci qualcosa in più del presunto flirt “segreto” è il portale VeryInutilPeople anche se la diretta interessata al momento non avrebbe confermato alcuna novità sul piano sentimentale.

Diana Del Bufalo, nuovo flirt?

Sono in tanti ad aver notato come da qualche tempo Diana Del Bufalo sia solita pubblicare foto in compagnia di un uomo senza tuttavia palesarne il volto. Di chi si tratta? Proprio nelle passate ore la Del Bufalo avrebbe pubblicato attraverso le sue Instagram Stories degli scatti a cavallo ed ancora una volta con un misterioso accompagnatore.

Il portale di gossip è riuscito a scovare il presunto uomo del mistero che potrebbe essere il nuovo flirt segreto di Diana, anche lui nelle stesse ore a cavallo nei medesimi posti. I due si seguono su Instagram a vicenda e confermerebbero dunque la loro conoscenza.

Lui è Michele Villetti, batterista, percussionista e compositore conosciuto a Viterbo come “l’uomo che sussurrava alle volpi”.

La presunta coppia deciderà presto di uscire allo scoperto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)