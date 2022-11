Come stanno i concorrenti del GF Vip risultati positivi al Covid? Nella puntata di ieri del reality show di Canale 5, i quattro Vipponi in isolamento si sono collegati con Alfonso Signorini, aggiornando i telespettatori sulle loro condizioni di salute. Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono i concorrenti risultati positivi. Ecco come stanno.

Covid al GF Vip, come stanno i concorrenti positivi?

Uno alla volta i quattro Vipponi col Covid hanno spiegato a Signorini come stanno, a partire da Patrizia Rossetti, la concorrente che per prima ha manifestato febbre e tosse:

Dai un po’ di raffreddore ancora, un po’ di tosse, ma in linea di massima bene. La febbre mi è sparita subito dal venerdì. Però poi mi hanno detto che ero positiva e quindi… Sì, sono stata la prima a scoprire di avere il Covid, e lo dissi anche in diretta che non mi sentivo tanto bene. Poi mi sentivo la febbre, mi hanno fatto il tampone e sono rimasta bloccata per due ore e ho capito che c’era qualcosa che non andava.

A prendere la parola sono poi stati anche gli altri Vipponi. Charlie sta decisamente meglio di Patrizia e si diletta a colorare e fare dei surreali ritratti con i pastelli che gli sono stati forniti. Luca Onestini è invece asintomatico, mentre Attilio Romita, tra i quattro, è colui che preoccupa maggiormente:

Io ho avuto la febbre, tanta febbre. Prendo tante pillole tutti i giorni. Non sono ancora sfebbrato e spero che in Casa sentano la nostra mancanza, perché mi fa piacere immaginarlo.

A questo punto non ci resta che augurare pronta guarigione ai quattro Vipponi, in attesa di rivederli nella spiatissima Casa.