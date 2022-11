Potrebbero esserci nuovi casi di Covid al GF Vip? Si tratta di un’ipotesi che non si può escludere a priori. Al momento coloro che sono risultati positivi sono Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e l’ex Vippona Pamela Prati.

Covid al GF Vip: parla Pregliasco

Dopo Matteo Bassetti, ad intervenire in queste ore è stato anche un altro virologo in prima linea nei mesi intensi del Covid, Fabrizio Pregliasco, il quale ha svelato come sia stato possibile che un focolaio di Coronavirus esplodesse in un programma come il GF Vip:

I tamponi, sistematicamente attuati, non sono una sicurezza perché c’è sempre una quota di falsi negativi in fase di incubazione. Per quanto posso constatare, non credo sia una vera e propria bolla separata dal mondo.

Quindi ha spiegato come sarebbe entrato, di fatto, il virus in Casa:

Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po’ tardiva. Gli oggetti contaminati? Non c’entrano perché questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa. È chiaro che un Omicron ampiamente contagiosa come questa dà questa possibilità. Poi, loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade.

Alla luce delle sue parole, dunque, è facile intuire come non si possa schermare una intera produzione televisiva nel tentativo di evitare il contagio.