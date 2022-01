Ieri sera Amadeus nel corso della diretta del Tg1 è intervenuto svelando quali sono i brani che verranno presentati nella serata delle cover di Sanremo 2022 relativa a venerdì 4 febbraio. La quarta serata del Festival sarà all’insegna delle cover ma, in alcuni casi, anche di indimenticabili duetti. Tra revival anni Ottanta e Novanta, omaggi a grandi artisti del passato e duetti a sorpresa, l’annuncio delle cover scelte dai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 ha infiammato anche i bookmaker: cosa ne pensano? Scopriamo i dati forniti da Agipro.

Cover Sanremo 2022: cosa dicono i bookmaker

Elisa – che canterà “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance” – raggiunge in cima alla lavagna del vincente di Stanleybet.it, a 5,50, la coppia formata da Mahmood-Blanco, che punta su un grande classico come “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Gli artisti citati, a dir la verità, puntano anche alla vittoria dell’intero Festival.

Tripudio sui social per la scelta di Emma, che si esibirà sulle note “…Baby one more time” di Britney Spears insieme a Francesca Michielin: un’altra vittoria della cantante salentina, dopo quella del 2012, vale 7,50, come quella di Sangiovanni (che canterà “A muso duro” di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia) e di Achille Lauro, che canterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè.

Si sale a 10 per Noemi, che sceglie “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin, mentre Irama – sul palco con Gianluca Grignani e “La mia storia tra le dita” – vale 12 volte la posta. Stessa quota per Fabrizio Moro che omaggerà i Pooh, Michele Bravi che si esibirà sulle note di Lucio Battisti e per La Rappresentante di Lista, in gara con “Be my baby” delle Ronettes. Sorprende anche la scelta di Dargen D’Amico (“La bambola” di Patty Pravo), su Stanleybet in lavagna a 15 insieme a Rkomi, che proporrà un medley di brani di Vasco Rossi.

A 20 Le Vibrazioni che hanno scelto “Live and let die” di Paul McCartney, e Ana Mena, che si esibirà con Rocco Hunt. Stessa quota per Aka 7even che omaggerà Alex Baroni con “Cambiare”, Giusy Ferreri (che sceglie “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti) e Massimo Ranieri, con l’omaggio a Pino Daniele con “Anna verrà”. Si sale a 25 per Gianni Morandi – con un medley ancora top secret – e per Giovanni Truppi (“Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André), poi a 35 il successo di Highsnob e Hu (che porteranno sul palco “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco) e di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che si scateneranno sulle note di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Ultima a 50 Iva Zanicchi con “Canzone”, un tributo a Milva.