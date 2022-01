Sanremo 2022, chi è il Big favorito alla vittoria secondo i bookmaker

A pochi giorni dall’esordio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022, arrivano i primi pronostici in merito ai Big in gara. Chi è il favorito alla vittoria finale? Nei giorni scorsi radio e stampa hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara e di farsi una prima idea (QUI troverete il parere dei principali critici musicali), ma cosa dicono invece i bookmaker?

Sanremo 2022: cosa dicono i bookmaker alla vigilia del Festival

Stando al giudizio di chi ha avuto modo di ascoltare le canzoni di Sanremo 2022, Elisa è l’attesa protagonista del Festival secondo gli “spoiler” della critica a due settimane dal via alla 72a edizione. Il suo brano dal titolo “O forse sei tu” passa in testa anche nelle scommesse sul vincitore 2022, dove era partita a quota 6,25 un passo indietro rispetto a Mahmood e Blanco.

Ora Elisa è favorita a 4,50 su Planetwin365, davanti all’inedita coppia che con “Brividi” è seconda a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, rivelazione della passata edizione di Amici e ora a 9,50 (da 7,50).

Non male il piazzamento de La Rappresentante di Lista, oggi a 10,00 (da quota 18,00). Irama e Rkomi seguono a 13,00, il ritorno di Fabrizio Moro dopo il trionfo del 2018 è invece a 14,00 così come quello di Noemi. Rimandata al primo ascolto Ana Mena, che scivola a 23,00 alle spalle di Massimo Ranieri (15,00), Michele Bravi (16,00), Dargen D’Amico (17,00) e Aka7even (21,00).

Sempre a quota 23,00 si piazzano Le Vibrazioni, mentre Giusy Ferreri è a 26,00. L’ultimo “cluster” si apre invece a 31,00 con Gianni Morandi e Giovanni Truppi e si chiude con Iva Zanicchi, ultima nella classifica degli analisti a quota 51,00. Tra loro, Ditonellapiaga e Rettore a 33,00 e Highsnob e Hu a 34,00.