“A me piace Perla”: la confessione di Sophie Codegoni durante l’intervista a Greta Rossetti

Perla Vatiero e Greta Rossetti: la prima è entrata da qualche ora nella Casa del Grande Fratello, la seconda rimasta a casa sua mentre accusa gli autori del reality di non aver fatto vedere a Mirko Brunetti i suoi video di supporto. Ex e fidanzata dello stesso ragazzo sono diventate in questi giorni le protagoniste assolute del GF catalizzando su di loro tutta l’attenzione.

Sophie Codegoni si schiera: chi preferisce tra Perla e Greta

Greta, nel suo recente sfogo Instagram (video in apertura) ha anche sottolineato di aver rilasciato diverse interviste in cui parlava di Mirko. Tra queste, anche l’intervento a Casa Chi, nel corso dell’intervista a Sophie Codegoni.

Proprio quest’ultima, durante la chiacchierata con Greta, alla vigilia dell’ingresso di Perla come nuova concorrente, ha svelato chi preferisce tra le due ragazze. Incalzata da Azzurra Della Penna si è così schierata:

Lo sapete che io sono estremamente sincera e voglio dire, non so poi così bene le vostre dinamiche, però da esterna a me piace molto Perla.

In realtà, ad oggi, in tanti avrebbero preferito Perla a Greta. “Hai tutte contro, Greta!”, ha commentato a Casa Chi il giornalista Valerio Palmieri, seppur bonariamente. Fatto sta che non sembra essere così distante dalla realtà.