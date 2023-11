Il gesto di Mirko a Perla non passa inosservato e divide il web: ecco cosa è successo durante la diretta del Grande Fratello

Una diretta del Grande Fratello complicata ed emozionante, quella che è andata in scena ieri e che ha visto protagonista indiscusso Mirko Brunetti, in occasione dell’ingresso della sua ex fidanzata Perla Vatiero. La nuova concorrente ha lasciato il gieffino senza parole, nonostante tra i due la relazione sia ormai finita, almeno sulla carta.

Mirko ed il gesto a Perla che divide

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Perla ha rappresentato per Mirko un vero e proprio shock, ma superata l’emozione iniziale si è mostrato felice di poter condividere con lei anche questa nuova esperienza televisiva.

Solo nei giorni scorsi, in occasione di un confronto a distanza, Perla aveva usato parole molto toccanti nei confronti di Mirko:

Io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me. Perché io ho amato lui e basta mentre lui amava me e la mia famiglia, che gli da ha dato quel calore che gli mancava. Amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona.

Durante la diretta di ieri, però, credendo di non essere ripreso il gieffino ha fatto un gesto verso Perla che ha in qualche modo diviso il web. Il ragazzo ha fatto alla sua ex un cenno indicandole di abbassare il vestito e di tirarlo giù. E Perla non ci ha pensato due volte prima di eseguire, coprendosi prontamente.

Sui motivi del gesto però, l’opinione è stata discordante: da una parte c’è chi crede che Mirko abbia fatto questo cenno pur non avendone il diritto, dal momento che Perla non è più la sua fidanzata, ma c’è chi in realtà crede sia stato un cenno carino e di premura nei confronti della ragazza.