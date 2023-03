Chi vince Amici 22? Sabato 18 marzo 2023 si apriranno le porte del serale in onda su Canale 5. Scopriamo a seguire chi sarà il prossimo vincitore del talent show secondo gli scommettitori.

Chi vince Amici 22? Pronostici degli scommettitori

Per i bookmaker a trionfare potrebbe essere Angelina Mango, la cantante dallo straordinario talento. Per quanto riguarda il ballo, invece, ottime possibilità per Isobel.

Ecco la classifica Sisal (dal 15esimo al primo posto) e le quote di EuroBet:

15 Megan, quotata a 100.00

14 Maddalena, quotata a 50.00

13 Gianmarco, quotato a 50.00

12 NDG, quotato a 50.00

11 Samu, quotato a 50.00

10 Ramon, quotato a 50.00

09 Piccolo G, quotato a 16.00

08 Alessio, quotato a 12.00

07 Mattia, quotato a 12.00

06 Federica, quotata a 9.00

05 Cricca, quotato a 6.00

04 Wax, quotato a 6.00

03 Isobel, quotata a 3.50

02 Aaron, quotato a 3.00

01 Angelina quotata a 2.00