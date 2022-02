Chi è Gianluca Gori, creatore di Drusilla Foer: il rapporto col suo alter ego

Chi c’è dietro Drusilla Foer? Il creatore della diva di Eleganzissima si chiama Gianluca Gori, artista a 360 gradi ma che il suo alter ego ha condannato ad una vita anonima, avendo scelto di raccontarsi nelle varie interviste solo come Drusilla.

Gianluca Gori, chi è il creatore di Drusilla Foer

Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze, un giorno decise di creare il personaggio di Drusilla Foer poi diventato un vero e proprio fenomeno sul web.

A differenza della 70enne Drusilla, sappiamo che Gianluca ha 54 anni, classe 1967, fiorentino. Si è formato all’istituto Statale d’Arte di Firenze ma non si sa molto altro sulla sua vita privata. Ad ogni modo è stata ancora una volta Drusilla, in una intervista a Corriere della Sera in vista della sua partecipazione a Sanremo 2022 nei panni di co-conduttrice a svelare il rapporto tra i due:

Ma la presunzione di questo qua! Vabbè. Non ci amiamo del tutto. Ci sono momenti di sovrapposizione pacifica e di conflitto. Lui è anche civile, perbene, ma pesante, pignolo: uno che non le consiglio di frequentare.