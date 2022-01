Una delle storie della seconda puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, è stata quella di Vivienne, giovane madre 33enne. La donna è stata ripudiata dal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio. L’uomo, che vive a Palermo con la compagna, è originario dell’Egitto e di religione musulmana.

Per comprendere meglio la storia ed i sentimenti dell’uomo, Maria De Filippi ha ammesso di aver letto il Corano ma nonostante questo non è riuscita a convincere l’uomo a “perdonare” la figlia Vivienne, ‘rea’ di essere rimasta incinta fuori dalle nozze, deludendo papà Emad.

La donna ha tentato a C’è posta per te di riallacciare i rapporti con il genitore, raccontando:

Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma non è mai servito a nulla. So di averti deluso e che avevi altre aspettative per me. Sognavi che io mi laureassi e poi mi sposassi. Oggi sono madre di tre bambine, vogliono conoscerti. A me gela il cuore al fatto che io a questa domanda non so dare una risposta.