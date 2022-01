Malore a C’è posta per te: mamma Armonia sta male ma i figli non perdonano, Maria “uscite!”

C’è anche la storia di Armonia a C’è posta per te, in occasione della prima puntata andata in onda ieri segnando come sempre un record di ascolti. La donna è entrata in studio manifestando già un accenno di malore ma nel corso della puntata le cose non sono andate meglio: “Sto male, ho ansia, tanta. Maria stammi vicino”, ha esordito la donna.

Malore a C’è posta per te: Maria De Filippi fa uscire i figli

Armonia è la madre di Damiano e Andrea, ai quali è rivolto l’invito di C’è posta per te. I due la accusano di averli abbandonati per un uomo più giovane e da due anni non hanno più rapporti con la madre. Armonia dopo 23 anni di matrimonio ha deciso di interrompere la storia con il marito per stare con l’attuale compagno.

Oggi Armonia tenta un ricongiungimento ai due figli che continuano a non accettare Gianfranco, attuale compagno:

Damiano, Andrea, mi mancate. Siete la mia vita. Sono dieci anni che non vi sento più chiamare mamma, è la cosa più brutta che ci possa essere. Dieci anni che non so niente di voi. Ho solo ricordi che rimangono dentro di me.

I figli tuttavia non intendono affatto perdonarla ed il più duro è Damiano, convinto che lei li abbia abbandonati per Gianfranco, nonostante abbia ammesso che sia stata stata una buona madre:

Se le voglio bene? Ora non più, ci ha fatto soffrire!

Anche per Andrea ormai è troppo tardi per tentare un riavvicinamento e nonostante la fidanzata di Damiano abbia tentato di convincerlo, alla fine la busta è stata chiusa. A quel punto Armonia si è sentita male al punto da chiedere un bicchiere d’acqua. Alla vista di ciò, Maria De Filippi ha invitato i figli ad uscire:

Uscite visto che sta male!

Quindi ha provato a tranquillizzare la donna:

u continua a scrivergli ovunque, non mollare, tanto prima o poi arriva…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)