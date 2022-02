La grande macchina dell’Isola dei Famosi 2022 continua senza sosta nella ricerca nuovi naufraghi da arruolare in vista della prossima edizione. La novità, come emerso nei giorni scorsi, sarà rappresentata dalla presenza di coppie e single che si sfideranno per la sopravvivenza in Honduras. In queste ore Blogo, ha tirato fuori un bel nome: Carolina Morace.

Carolina Morace farà parte del cast di single solo per l’Isola.

Ed infatti l’allenatrice è felicemente sposata con Nicola Jane:

Ho fatto coming out per per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi. Se sarà da sprone anche per gli uomini? Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più.