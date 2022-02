Isola dei Famosi 2022: svelata la terza coppia! Tutti i nomi finora trapelati

La grande macchina dell’Isola dei Famosi 2022 continua senza sosta nella ricerca dei possibili naufraghi da ingaggiare in vista della prossima edizione. La novità, come emerso nei giorni scorsi, sarà rappresentata dalla presenza di coppie e single che si sfideranno per la sopravvivenza sull’Isola. Adesso spunta la terza coppia di concorrenti: scopriamo di chi si tratta!

Isola dei Famosi 2022: ecco la terza coppia

A svelare in anteprima la terza coppia di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 è stato il sito iGossip che in merito ha fatto sapere:

Noi di IGOSSIP.IT vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno (Marco Cucolo, ndr) hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Lory Del Santo aveva già preso parte al reality nella terza edizione condotta su Rai2 da Simona Ventura e che vinse. La coppia ha già partecipato insieme a Pechino Express.

Il possibile Cast di naufraghi