Capodanno al GF Vip, cosa è successo? Litigi, scivoloni e cattivo gusto

Capodanno disastroso nella Casa del GF Vip. Ieri sera i vipponi hanno aspettato la mezzanotte con gli animi gli incandescenti. Edoardo Tavassi ha litigato con Micol Incorvaia, Donnamaria ha perso la pazienza svelando cosa non sopporta di Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti ha sganciato una frase shock.

Capodanno al GF Vip: pessima pagina di TV, cosa è successo

Tavassi ha litigato con Micol per un motivo futile e abbastanza infantile. La sua dolce metà gli ha chiesto di non scherzare sempre sul suo aspetto fisico e lui ha fatto volare parole grosse dicendo di voler chiudere con lei e di non provare alcun sentimento d’amore nei suoi confronti.

Anche Donnamaria ha vuotato il sacco con Patrizia Rossetti svelando cosa non gli sta bene di Antonella Fiordelisi (che nel frattempo piangeva come se stesse interpretando una puntata di The Lady).

Per finire, Patrizia Rossetti uscendo dal confessionale ha fatto una affermazione shock che ha fatto – giustamente – indignare il popolo social (potete recuperare tutto qui).

Per il resto? Emozioni (positive) sottotono e prese di posizione brutte e verbalmente fuori luogo.

Troppo alcol (che hanno gestito malissimo, vedi Oriana che si è messa con il lato B praticamente all’aria) e poco da vedere.

Signorini, alcune ore prima, li aveva invitati a fare la pace ed essere in armonia ma il messaggio, evidentemente, non è stato recepito.

Personalmente non ho mai visto un GF Vip più brutto, ve lo devo confessare. Brutto il cast e pessime le emozioni che circolano nell’aria.