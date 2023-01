Capodanno veramente “agghiacciante” nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le uscite assurde di Tavassi che ha chiuso con Micol per una battuta che lei non ha accettato, Antonella Fiordelisi ha pianto ripetutamente a favore di camera ed Edoardo Donnamaria si è inalberato.

Antonella ed Edoardo hanno passato il Capodanno da separati in Casa. Lei, così come aveva preannunciato, ha cercato di farlo ingelosire in ogni modo avvicinandosi ad Andrea e passando il resto della nottata tra le braccia di Daniele Dal Moro.

Donnamaria, stanco delle sue continue provocazioni, ha cercato di distrazioni scherzando con il resto del vipponi e baciando Alberto De Pisis. Poi, ben oltre la mezzanotte, Edoardo si è arrabbiato con Patrizia Rossetti ed ha spiegato le sue ragioni (mentre Antonella piangeva ogni volta che si accorgeva di essere ripresa):

Io non sono un uomo? L’hai visto non l’hai visto come si è comportata Antonella questa sera? Chiediglielo ad Andrea, chiedilo ad Antonino. Per caso ti sarebbe piaciuto che lei si butta addosso agli altri mentre io non ci sono?

Non sono sufficientemente innamorato? Vuol dire che mi sono rotto il cazz*, mi sono rotto i coglion* di essere preso per il cul* da una ragazzina. So 3 mesi che mi danno del cagnolino chissà perché me lo danno dallo studio, forse perché da fuori si capisce meglio? Me lo dicevano due mesi fa? Veramente due giorni fa me l’ha detto Oriana…

La migliore amica è Nikita adesso, che fino all’altro ieri diceva ‘gli è cascata la maschera’. Te lo ricordi Nikita? Era l’altro ieri e adesso è la sua migliore amica?

Non mi ha mai rispettato dal primo giorno che stiamo insieme, una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata, le figure di merd* che ho fatto per lei, la merd* che mi sono preso addosso per lei non le ho mai prese per nessuno. Questa è follia.