Nelle ultime ore anche i Vipponi hanno festeggiato il Capodanno, sebbene sia stato abbastanza sottotono. Ancora una volta le liti non sono mancate ed il messaggio di Signorini sembra essere servito a ben poco. A far discutere però, è stata una esternazione agghiacciante di Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti e la frase vergognosa al GF Vip

Il contesto in cui è stata pronunciata la vergognosa frase dovrebbe essere stato più o meno goliardico. Fatto sta che le parole di Patrizia Rossetti, prontamente riprese dai microfoni del GF Vip, hanno lasciato letteralmente di sasso:

C’ha una voce da stup*o. Se fossi un uomo ti stupr*rei, giuro.

La Rossetti le ha pronunciate mentre si trovava in casa con Andrea e Davide Donadei e uno dei due avrebbe proseguito la frase di Patrizia asserendo: “Anche se non ti abbiamo mai vista”. Questo perché l’esternazione sarebbe rivolta alla voce del GF Vip.

Il video del momento è finito inevitabilmente sui social dove giustamente si è sollevato un polverone. Per una frase simile, ricordiamolo, Salvo Veneziano fu squalificato dal reality. E c’è chi fa il paragone con quanto accaduto con Ginevra Lamborghini: “Ragazzi c’è da essere onesti: questa frase fa il paio con quella di Ginevra a Marco Bellavia…”.

Il commento più veritiero è quello scritto da una utente:

Che schifo… Un’esternazione a dir poco vergognosa, un concentrato di misandria, mi spiace, ma è così… Oltre ovviamente a normalizzare la v10l3nza sugli uomini, legittima quella sulle donne.

Ora, sarà stato certamente qualche bicchieri di troppo in quello che possiamo definirlo come il peggior Capodanno del GF Vip, ma uno scivolone simile, seppur pronunciato in maniera scherzosa, non può e non deve essere giustificato. La parola “stup*o” non può per nessun motivo entrare in un contesto giocoso. Non c’è giustificazione che tenga.